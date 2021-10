A Cameron Norrie se le desaparecieron tres pares de zapatillas antes de la final de Indian Wells

Cameron Norrie logró su primer título en un torneo de la categoría Masters 1000 y lo hizo en Indian Wells (Estados Unidos). El británico contó que antes del partido frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, que finalizó 3-6, 6-4 y 6-1 a su favor, se le desaparecieron tres pares de zapatillas.

“Todos los días dejaba mis zapatillas encima del casillero. Creo que alguien, no sé quién era, tal vez alguien de la tintorería o algo, pasó anoche y tiró los tres pares de zapatillas que tenía. Miré todo el día. Tenía a todos buscando. Tuve que salir con un par de zapatillas nuevas”, dijo Cameron Norrie en entrevista publicada por la ATP.

Cameron Norrie bromeó sobre lo sucedido y recordó que su compatriota Andy Murray vivió una escena parecida en el mismo torneo. “No sé qué tiene la gente contra los británicos y por robar sus zapatillas, pero no logré recuperarlos. Afortunadamente no tenía un anillo de bodas amarrado a la zapatilla. No perdí eso, así que fue una ventaja para mí”.

El campeón del Masters 1000 de Indian Wells reveló que pensó durante un tiempo en sus zapatillas, pero al final prefirió “concentrarme en lo que puedo controlar ahora mismo y al final salió bien”.

Cameron Norrie, de 26 años, culminó hablando de lo emocionado que está por su corona en Indian Wells, algo que “todavía no sé realmente lo que estoy experimentando. Fueron un par de semanas increíbles y estoy muy feliz con la forma en que traté todas las ocasiones, todos los grandes momentos, todos los partidos. Estoy muy feliz, muy contento de ganar mi título más importante”.