A pesar de tener 41 dobles faltas en el torneo, Sabalenka está en octavos del Abierto de Australia

En modo corrección se encuentra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, y que avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia este viernes, al vencer a Marketa Vondrousova, en casi dos horas de partido y con parciales 4-6, 6-3, 6-1.

Publicidad



La segunda preclasificada en este primer Grand Slam del año está sufriendo con su servicio. En estas tres primeras rondas del Abierto australiano ya acumula 41 dobles faltas, algo inusual para la segunda del ranking de la WTA, pero algo que no le ha impedido seguir avanzando con contundencia en las canchas de Melbourne Park.

“Hoy ha sido un buen día, solo hice 10 dobles faltas”, bromeó al finalizar el partido contra Vondrousova, y ahora tendrá un desafío mayor, como es enfrentar a la estonia Kaia Kanepi, que también avanzó en Melbourne tras vencer a la local Maddison Inglis.

Publicidad

“Trato de mantener una actitud positiva, de momento está funcionado. Intento no concentrarme tanto en mi servicio, quiero olvidarme de mi servicio, ya que hoy tampoco funcionó. Quizá el hecho de que en los últimos partidos pude romper muchas veces el saque de mis rivales me da un poco de confianza al resto, igual eso me hizo sacar un poco mejor hoy. Al final, es mucho mejor tener solo ese problema, es más fácil arreglar una sola cosa que tu juego al completo”, dijo Sabalenka.

Publicidad

Acuso al problema con su servicio a un tema mental, algo en lo que está trabajando para solucionarlo. “Diría que el problema es más mental, me presioné mucho con el servicio en mis últimos partidos, estaba tratando de controlar absolutamente todo con este golpe: mis piernas, mi brazo, el lanzamiento de la bola. Estaba pensando demasiado, así que simplemente dejé de pensar", agregó Sabalenka, que en caso de ganar el título del Abierto de Australia y a una serie de resultados que se deben dar, podría llegar a ser la número 1 del mundo.