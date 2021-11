Adrien Théaux, esquiador francés, sufrió una caída que lo mandó directo al hospital

Por estos días, el esquiador francés Adrien Theaux se estaba preparando para disputar la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Pero la vida le tenía otro destino, pues sufrió un accidente que puso en peligro su vida.

Theaux tuvo que ser sometido a varios procedimientos quirúrgicos debido a la fractura de la tibia de su pierna derecha, a una lesión en su codo izquierdo y por otra herida que fue causada por una rama de un árbol que le atravesó el muslo derecho.

A pesar de la gravedad del accidente, este esquiador francés se ha venido recuperando y aprovechó la ocasión para compartir un ‘post’ en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores.

“Hola a todos. Luego de cometer un que cometí, sufrí una caída durante un entrenamiento que estaba haciendo en Estados Unidos (…) Me fracturé la tibia, sufrí una lesión en el codo que me provocó el desgarro del tríceps y acabé con una herida en mi muslo por una rama que me atravesó”, y agregó: “Dadas las circunstancias, tuve mucha suerte. Pronto me recuperaré por completo”.