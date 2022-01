Agenda deportiva de este domingo 23 de enero de 2022

Tenis, fútbol, automovilismo y muchos más deportes son los que usted podrá disfrutar este domingo. Conozca acá la agenda deportiva de este 23 de enero de 2022:

Pat Mahomes (15), celebra una anotación junto a sus compañeros de equipo. AFP

Publicidad



ESPN / STAR+

6:00 am: Star+ / ESPN4: WRC – Monte Carlo

6:10 am: Star+: Eredivisie, Fecha #20: NEC vs. Feyenoord

6:20 am: Star+ / ESPN: Serie A, Fecha #23: Cagliari vs. Fiorentina

6:50 am: Star+: Ligue 1: Fecha #22: Metz vs. Niza

8:20 am: Star+ / ESPN2: Eredivisie, Fecha #20: PSV vs. Ajax

8:50 am: Star+ / ESPN: Premier League, Fecha #23: Crystal Palace vs. Liverpool

8:50 am: Star+: Serie A, Fecha #23: Napoli vs. Salernitana

8:50 am: Star+: Serie A, Fecha #23: Spezia vs. Sampdoria

8:50 am: Star+: Serie A, Fecha #23: Torino vs. Sassuolo

8:50 am: Star+: Premier League, Fecha #23: Leicester vs. Brighton

8:50 am: Star+: Premier League, Fecha #23: Arsenal vs. Burnley

9:20 am: Star+: Bundesliga, Fecha #20: RB Leipzig vs. Wolfsburgo

10:55 am: Star+: Ligue 1: Fecha #22: Montpellier vs. Monaco

11:00 am: Star+ / ESPN2: Golf – Latin American Amateur Championship Última Vuelta

11:20 am: Star+ / ESPN: Premier League, Fecha #23: Chelsea vs. Tottenham

11:20 am: Star+ / ESPN4: Bundesliga, Fecha #20: Hertha Berlin vs. Bayern Munich

11:50 am: Star+: Serie A, Fecha #23 Empoli vs. Roma

Publicidad

2:30 pm: Star+ / ESPN: Ligue 1, Fecha #22: PSG vs. Reims

2:30 pm: Star+ / ESPN2: Serie A, Fecha #23: Milan vs. Juventus

2:50 pm: Star+ / ESPN3: LaLiga, Fecha 22: Alavés vs. Barcelona

6:30 pm: Star+ / ESPN / ESPN Extra: AFC Divisional Playoffs: Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

7:00 pm: Star+ / ESPN2 / ESPN3: Tenis, Australian Open: Octavos de Final

DIRECTV

Canal 610/1610

10:15 am: LaLiga, Fecha 22: Real Madrid vs. Elche

12.30 pm: LaLiga, Fecha 22: Rayo Vallecano vs. Athletic