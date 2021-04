Airada reacción de tenista tras ser expulsado del ATP 500 de Barcelona

Fabio Fognini aseguró, tras ser expulsado del ATP 500 de Barcelona ‘Trofeo Conde de Godó’ por un incidente con un juez de línea, que no cometió ningún acto merecedor de la descalificación.

"Estaba aquí para jugar al tenis, para luchar el partido aunque fuera perdiendo, no importa. Pero lo que me hicieron fue algo inexplicable. Lo voy a investigar. Pagué por algo que no hice. Es lo primero que todo el mundo debe saber", declaró el noveno cabeza de serie tras su exclusión de Barcelona.

Fabio Fognini fue expulsado cuando iba perdiendo por 6-0 y 4-4 frente al español Bernabé Zapata, procedente de la fase previa y 147 del ránking ATP, por encararse con un juez de línea.

"Por supuesto que no estaba jugando mi mejor tenis, pero él estaba haciendo ganadores por todos lados. Estaba intentando luchar y luchar", señaló el número 27 mundial.

El italiano mencionó su fama de "chico malo", aunque dijo que este miércoles "casi no estaba hablando" pese a su mal encuentro, y aseguró encontrarse "sorprendido con la ATP, especialmente con el juez de silla y el supervisor".

"Me conocéis y me conozco. No voy a decir que soy un buen chico o algo así. Me han llamado chico malo en la pista la mayoría de mi carrera, pero como he dicho antes estaba tratando de volver al partido y luchar hasta el final", aseveró.

Por ello, el noveno favorito consideró que le "quitaron la oportunidad de jugar al tenis y de tratar de ganar este partido".

"Me paró en el vestuario gente que estaba fuera de la pista y estaba también sorprendida. No voy a decir algo que quizás tenga malas consecuencias", concluyó.

