Alemana protagonizó tremenda volcada en el estreno de la Extreme E

La piloto alemana Claudia Hürtgen vivió un gran susto en la sesión de clasificación de la Extreme E, nueva categoría del automovilismo para todoterrenos eléctricos.

La sesión de clasificación matinal en Arabia Saudita fue interrumpida algunos minutos, por bandera roja, tras el accidente de la alemana Claudia Hürtgen, quien perdió el control de su coche y dio varias vueltas en el aire. La organización informó de que la alemana se encuentra "bien".

“Encaré mal la bajada y creo que le pegué a una piedra. Sentí que iba muy rápido y cuando quise acomodar la dirección ya estaba en el aire. La radio no estaba funcionando y no me podía comunicar con mi equipo para decirles que estaba bien. Después del choque me hice un chequeo porque vi un poco de sangre, pero al final no era nada para preocuparse. Todo en el auto funcionaba perfecto, no hubo ninguna falla eléctrica”, dijo Claudia Hürtgen tras el accidente.

