Alexander Zverev desató la polémica: "El nuevo 'Big Three' somos Djokovic, Medvedev y yo"

El tenista alemán, Alexander Zverev, desató la polémica en el tenis mundial, al afirmar que él y Daniil Medvedev pasaron a ocupar los puestos que le pertenecían a Rafael Nadal y Roger Federer en el 'Big Three' (Los tres grandes). Para el actual campeón olímpico, el único que se salvó de la mítica terna fue Novak Djokovic.

"Creo que el año que viene será muy similar a los últimos seis meses de este año. Antes solíamos hablar del 'Big Three' de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Ahora los grandes títulos han sido los Juegos Olímpicos, US Open, Turín y Wimbledon, y todos ellos los hemos ganado entre Medvedev, Djokovic y yo. No espero que sea diferente el próximo año", afirmó Zverev en el podcast de 'Eurosport Alemania'.

Para nadie es un secreto que Nadal y Federer empezaron a sentir el pasar de los años en el 2021. A pesar de que el español pudo conseguir dos títulos, Barcelona y Roma, su lesión de espalda lo privó de competir en Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio. El jugador, de 35 años, terminó el año con 24 victorias y 5 derrotas, lo que demuestra su vigencia en el circuito.

La actualidad del suizo es más preocupante. El 2020 estuvo marcado por una cirugía en su rodilla derecha que lo alejó de las canchas durante casi todo el año. Esa temporada fue la primera en la que el exnúmero uno se iría en blanco, desde que ganó su primer trofeo en Milán, hace 20 años. En el 2021 la evolución de su lesión no fue la esperada, tampoco pudo participar de muchos eventos y no sumó ningún título.

Zverev, además de sacar a estas dos leyendas del 'Big Three', les dejó otro recado. "Federer y Nadal son los favoritos de los aficionados y los medios, pero Djokovic nunca lo ha sido. Pero a la vez se ignoran sus records. Ha ganado tantos Grand Slam como Federer y Nadal, tiene más Masters 1.000 que ellos y ha estado más semanas en el número 1 del mundo. Les gana en esas categorías y eso no se puede ignorar. Ellos han jugado juntos en la misma etapa, así que yo lo tengo claro: si nos ceñimos a los éxitos, Novak Djokovic está por delante de Federer y Nadal", concluyó.