Alizé Cornet dio el primer batacazo del Abierto de Australia 2022

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, cayó eliminada este jueves de forma sorprendente en la segunda ronda del Abierto de Australia ante la veterana francesa Alizé Cornet por 6-3, 6-3.

Muguruza, que terminó la temporada anterior con una meritoria victoria en las WTA Finals, sufrió con su servicio y apenas pudo plantar resistencia a la inspirada tenista francesa, numero 61 del mundo.

Cornet nunca ha superado la cuarta ronda de un grande, pero tiene una gran experiencia, ya que ha participado en 60 cuadros principales de Grand Slam consecutivos, la mayor racha activa de la WTA y la tercera más larga de la historia.

"Hoy he jugado un gran partido, mi estado de ánimo era perfecto, no estaba muy cansada, estaba muy concentrada en lo que tenía que hacer", dijo Cornet, que cumple 32 años este sábado.

"Me sentí como si estuviera en una burbuja y para ganarle a Garbiñe tienes que jugar un partido súper bueno; es una luchadora e incluso al final, cuando estaba un set y un break arriba, sabía que no iba a dejar escapar ni un solo punto", agregó.

"Soy un poco como un dinosaurio en el circuito, llevo 16 años, así que he jugado muchos partidos y me he enfrentado a muchas situaciones que he superado. Creo que la experiencia que tengo me ha ayudado hoy", añadió.

En la 'Era Abierta', sólo la japonesa Ai Sugiyama, con 62 participaciones, y la italiana Francesca Schiavone, con 61, han jugado más Slams consecutivos.

Ella y Muguruza se han enfrentado en cuatro ocasiones, y Cornet siempre ha demostrado ser una dura rival.

Se dividieron sus partidos anteriores, pero Cornet se impuso por última vez en un desempate en el tercer set de los cuartos de final de Berlín del año pasado.

Muguruza tuvo problemas desde el principio en Melbourne, con un quiebre en su primer juego de servicio y un 2-0 de desventaja tras cometer seis errores no forzados en esos primeros juegos.

Cornet cerró el primer parcial en 47 minutos, con la española ganando sólo el 57 por ciento de los primeros servicios y una proporción aún peor en los segundos.

El segundo set, Cornet consiguió un punto de quiebre en el quinto juego con una volea en la red, que convirtió con una derecha cruzada para ponerse 3-2 por delante y ganar de forma convincente.