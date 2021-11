Andrés Felipe Muñoz, el campeón mundial de patinaje que le ganó la carrera a la muerte

A veces, los planes que se trazan en la vida pueden tomar giros inesperados. Y eso le pasó a Andrés Felipe Muñoz, quien hace un par de días tuvo que correr la carrera más importante de su vida.

Muñoz, quien ha dominado el patinaje de velocidad por más de 18 años y que acumula un total de 27 campeonatos mundiales, sufrió un accidente el pasado 17 de octubre durante una competencia que se realizó en la ciudad de Bogotá, que preocupó a propios y extraños.

"Estaba compitiendo en la segunda válida nacional y las condiciones climatológicas no eran las mejores. Un corredor me empujó saliendo de una curva y me terminé estrellando contra unas barandas que estaban afuera del circuito”, señaló este deportista, en declaraciones para ‘Caracol Sports’.

Tras la caída, tuvo una fractura con desplazamiento del fémur de su pierna izquierda, el colapso de uno de sus pulmones y múltiples golpes en su cabeza, que lo dejaron inconsciente.

“Me trasladaron a la Clínica del Country para estabilizar mis signos vitales. Ahí comencé a correr la carrera más importante de vida porque no era por una medalla, sino por mantenerme vivo”, afirmó Muñoz, quien duró hospitalizado tres días.

Publicidad

Aunque ahora el múltiple campeón del mundo deba pasar por un largo proceso de recuperación, su estado de salud está evolucionando favorablemente.

“Me siento bien y mi condición de salud es mejor. Empecé a caminar con la ayuda de unas muletas y estoy empezando a pisar con la pierna izquierda. La condición física que tenía antes de la caída me ayudó a que no fuera más grave”, comentó.

Y es que la escena del accidente fue tan grave que él mismo dijo que era como “ver a un muerto de un accidente automovilístico. Tenía la pierna izquierda completamente al revés”.

A pesar de lo sucedido, según Muñoz, el patinador involucrado en su caída “no tuvo la delicadeza de escribir o de responsabilizarse por lo que hizo” y agregó: “pienso que él sí tomó una mala decisión durante la competencia y no midió las consecuencias de su acto”.

Caracol Sports se trató de poner en contacto con el corredor implicado en el accidente de Muñoz, pero este no respondió.

Publicidad

Así ha sido su laureada carrera en el mundo del patinaje

Andrés Felipe Muñoz inició su camino en la pista a los 13 años de edad y Ana María, su hermana, fue la encargada de incentivarlo para que practicara este deporte.

“Mi hermana llevaba tres meses insistiéndome de que fuera con ella a la pista. Un día tomé la decisión de ir a patinar y eso fue como amor a primera vista. La sensación de querer ir más rápido fue lo que más me cautivó”, dijo.

Desde aquel momento, a Muñoz se le cruzó por la mente el pensamiento de convertirse en el mejor patinador del mundo y lo logró.

Sus primeras medallas de oro llegaron a los ocho meses de estar compitiendo y con 15 años ocupó el segundo puesto en unas pruebas clasificatorias que le permitieron representar a Colombia durante el Mundial de Patinaje de Barquisimeto, en 2003.

“En mi primer Mundial, gané una medalla de plata y una de bronce en las pruebas por equipos, y ocupé el sexto lugar de las competencias individuales”, afirmó.

Publicidad

Los dos años siguientes, volvió a competir y ganó ocho medallas de oro, en la categoría juvenil.

A pesar de que en 2006 ingresó a la categoría de mayores, tuvo que reorganizar su equipo de trabajo.

“En juvenil realizaba las pruebas de fondo, pero en mayores comencé a competir en las carreras de velocidad. En 2008 logró clasificar al Mundial y gané la prueba de 500 metros pista. Desde ese momento, empezamos a marcar la diferencia a favor de Colombia en las pruebas de velocidad de los Mundiales de Patinaje”, comentó Muñoz.

Y dicho y hecho, pues de 2009 hasta 2014 ganó 15 títulos mundiales y se convirtió en el primer patinador en alcanzar un registro por debajo de los 24 segundos, tras culminar la prueba de 300 metros.

Publicidad

En 2015, no fue al Mundial de Patinaje porque “nada me funcionó en términos deportivos y personales”, pero los dos siguientes años ganó otras cuatro medallas de oro.

Luego, en 2018 sufrió una caída que le causó una fractura en su mano derecha. A pesar de que el infortunio se presentó en los días previos al comienzo del Mundial de Holanda, Muñoz se sometió a una operación para volver a la pista.

“Los médicos me hicieron una férula que estaba hecha con fibra de vidrio para que pudiera competir. Convencí a mis entrenadores para que me dejaran disputar la prueba de los 1.000 metros y quedé en el tercer lugar. Esa medalla de bronce me demostró que el esfuerzo y las ganas de salir adelante son más grandes que cualquier obstáculo que se pueda presenta”, señaló.

Entonces, pasaron dos años y una pandemia para que volviera a tener la oportunidad de competir en otro Mundial de Patinaje que pusiera el broche de oro a su carrera deportiva, pero la vida le tenía otros planes.

Ahora, Muñoz estará muy pendiente del trabajo de sus compañeros y le sobran energías para hablar sobre los rivales que enfrentará Colombia durante el Mundial de Patinaje que se disputará del 5 al 12 de este mes, en la ciudad de Ibagué.

Publicidad

“Italia ha replicado mucho de lo que la ha hecho Colombia en términos de realización de competencias y de concentraciones de su equipo. El trabajo que están haciendo países como Alemania, España y Portugal también es interesante (...) Gabriela Rueda, Edwin Estrada y Jacobo Mantilla serán algunos de los patinadores de nuestros país que serán protagonistas en esta competencia", concluyó.