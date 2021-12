Anthony Zambrano: "Ser el mejor atleta de Colombia me motiva para superarme cada día"

Cuando se habla de deportistas colombianos, no puede faltar Anthony Zambrano, sobre todo después de lo realizado en el 2021, año en el que brilló sobresalientemente en la prueba de los 400 metros planos, una de las pruebas más importantes en el atletismo mundial.

El deportista colombiano tuvo su temporada de consagración, luego de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, una de las más significativas en el olimpismo colombiano. Pues, el último miércoles, el nacido en Maicao recibió el Premio Altius a mejor atleta del año, en nuestro país.

Tras la ceremonia de premiación, el atleta habló con los medios de comunicación y aseguró que el 2021 fue "el mejor del año de su carrera", aunque advirtió que esto "hasta ahora es el comienzo".

¿Qué sensaciones quedan al recibir este premio?

"Esto es una motivación para mí, para seguir superándome día a día en mi carrera. Estos premios lo estimulan a uno como deportista a seguir cosechando más frutos. Es un honor que me hayan reconocido como el atleta del año y creo que me lo he merecido, con el respeto de mis otros compañeros".

¿Qué viene en el 2022 para Anthony?

Publicidad

"Ya nos vamos a empezar a preparar para el Mundial, tiene que ser muy fuerte porque debo ir guardando fuerzas para ir pensando desde ya en París 2024.

¿Este año es para dejar de ser el segundo a nivel mundial?

"Todo es paso a paso, yo quisiera ser siempre el primero pero el que corre muy rápido, se cansa. Entonces acá la idea es hacer las cosas bien e ir suavemente, sin estar desesperado. En el momento que me toque coger la medalla de oro estaré contento, pero sí me toca agarrar la de plata o la de bronce, la aceptaré también.

¿Buscará ganar la Liga de Diamante?

"Sí. Este 2021 no la pude terminar, porque era hora de descansar. Ha sido un año muy duro con algunas lesiones, que he podido superar con un buen entrenador, fisioterapeuta y un buen psicólogo".

¿Ha pensado incursionar en otra prueba?

Publicidad

"A mí los 200 metros me gustan, pero uno no puede estar metiéndose en pruebas que no conozco. Mi prueba es 400. Los relevos sí los vamos a seguir entrenando, pero tenemos que hacer concentraciones con el equipo para foguearnos mejor para asegurar éxitos, porque correr dos pruebas diferentes lo desgasta a uno como deportista. La idea es guardarnos".

¿Dónde se van a concentrar el próximo año?

"Las concentraciones para el 2022 van a ser en Ecuador y Estados Unidos. Ya ahí viajaremos directamente al país donde nos toque competir y regresaremos para EE.UU".