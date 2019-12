Colecta de Esteban Chaves en bicicleta se dio su ‘vueltón’ por el oriente antioqueño

El ciclista trata de recaudar 200 millones de pesos para ayudar a niños con problemas ortopédicos, el mejor regalo de Navidad para esos pequeños.

Y desde muy temprano, este domingo, los aficionados le cumplieron la cita al ciclista bogotano Esteban Chaves.

“Aquí estamos para apoyarlo, para apoyar la fundación, y es un reto pues muy grande estar con él y una felicidad”, dijo la aficionada Catalina Ocampo.

Más allá del esfuerzo sobre las bielas, la cita fue el punto de encuentro para materializar sueños.

“Todo esto es para multiplicar sonrisas y para ayudar a estos niños a que lleguen a cumplir sus sueños, a cambiar sus vidas y que más bonito que hacerlo en esta Navidad”, dijo el corredor del equipo australiano Mitchelton-Scott.

Este es un sueño que Chaves construye con su familia y al que todos se integran para año a año reunir fondos y poder ayudar niños y niñas con problemas ortopédicos.

“Al cambiar tú, la vida de un niño cambia, la vida de la familia y las personas que lo rodean y es gracias a eso (...), al apoyo incondicional que hace la gente. Realmente eso es lo que necesitamos corazón, cariño y aportes”, manifestó Carolina Rubio, la mamá del deportista.

La iniciativa que surgió a partir del duro episodio que vivió el ciclista colombiano en 2013, cuando estuvo a punto de perder la movilidad en su brazo derecho por una caída, es la principal inspiración.

“Afortunadamente nosotros tuvimos el apoyo de muchas personas que se acercaron en el camino y bueno ahora no es la idea no es acaparar todo si no ayudar también y darle un poco a la vida de todo lo que nos ha dado”, indicó Bryan, el hermano de Chaves.

Luego de rodar por el oriente antioqueño, el próximo recorrido será en Manizales y el Eje Cafetero, para luego terminar en Bogotá el recorrido en busca de reunir 200 millones de pesos a través de vaki.co/estebanchaves que les dará un gran regalo de Navidad a más de 30 niños y sus familias.