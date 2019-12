Joven promesa del karate colombiano surgió en las calles del barrio Popular 2 de Medellín

Maick Duque ha sido campeón nacional y centroamericano, además, consiguió medalla de bronce en el Campeonato Panamericano en Ecuador.

A su corta edad, sabe que en la vida todo esfuerzo vale la pena:

“Yo en este momento tengo 4 mil 500 puntos y todavía falta el puntaje del panamericano, que eso me suma más”, comenta Maick.

Con 14 años supera los puntajes de la selección de mayores en Karate Do, la disciplina en la que lucha junto a su familia

“Cuando él se clasificó el año pasado a Brasil, no tuvimos dinero para mandarlo, yo hice de todo, yo llamé a diferentes emisoras tratando de conseguir dinero y yo la verdad me sentí mal, yo me puse a llorar”, recuerda su padre, Wilmar Duque.

Las dificultades no han sido obstáculo. Sus frutos apremian el coraje de afrontar esta disciplina.

Ha sido cuatro veces campeón nacional en la categoría de 12 a 13 años, en nivel avanzado; campeón centroamericano en Costa Rica y para cerrar el 2019 obtuvo bronce en el Campeonato Panamericano en Ecuador.

“No, eso fue súper feliz, yo saqué mi corneta y me puse a hacer bulla por acá de la felicidad, Caro mi esposa también gritaba, no eso fue algo impresionante”, relata el orgulloso padre.

Con profunda devoción por su disciplina en la modalidad kata, este deportista desborda talento por las calles del barrio Popular 2 de Medellín, el lugar que ha sido testigo de sus batallas.

“Dios ha colocado como ese sentir en nosotros de tratar de conseguir, de donde podamos económicamente, para poderlo enviar. Parte de las liquidaciones que nos dan a nosotros se guarda es para poderlo patrocinar a él en sus viajes”, confiesa Wilmar Duque.

Batallas que inspiran a sus otros tres hermanos.

“Ellos son súper felices también practicando lo mismo porque ellos también quieren ser unos tesos como Maick”, manifiesta Carolina Pérez, esposa de Wilmar.

Por eso, el joven deportista tiene claro el panorama.

“Yo en este momento voy en búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos Juveniles en Senegal, que van a ser en 2022. Yo para eso estoy entrenando súper duro, mi papá ya me dijo que iba a hacer todo lo posible por mandarme también”, cuenta Maick.

El antioqueño integra el Team Medellín, es actual selección Colombia juvenil en karate, busca con Ahínco encontrar un apoyo que crea tanto en él como su papá lo hace.

Mientras lo logra no descansa y se proyecta para el Panamericano a realizarse en Monterrey (México) el próximo año, donde espera superar el bronce obtenido en Ecuador.