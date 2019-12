La historia de Berta Fernández, la campeona parapanamericana en levantamiento de pesas

La deportista colombiana tuvo que enfrentarse a la amputación de sus dos piernas a los 5 años y hoy es un ejemplo para otros jóvenes.

“Cuando se es niño es muy fácil, porque los niños no tienen el prejuicio de decir, qué pena hacer esto, qué pena montarme allí, sino que hacen (las cosas) porque quieren hacerlas y ahí ellos se van superando”, cuenta esta valiente mujer.

Su discapacidad nunca fue un límite, los miedos los ha visto pasar de largo.

“De pronto, en el momento en que yo entré sí hubo muchos temores por la edad”, dice Berta.

Ahora es la actual campeona parapanamericana en esta disciplina, su mejor marca le permitió alcanzar el oro en los juegos de Lima, presea que llegó luego de ocho años de carrera deportiva y que la lleva a pensar en sus inicios.

“Inicialmente no me gustaba, no me gustaba, no sé, tengo una parte femenina muy grande entonces pensaba que de pronto hacerlo me iba a cambiar esa feminidad que me caracteriza, pero no, esos son puros mitos, empecé a enamorarme cada vez más del deporte”, afirma.

Mariana y Cristian, sus hijos son su mayor inspiración y también su guía.

“Cuando a veces quiero comer cosas que no debo, entonces mi hijo inmediatamente me dice: usted ya es una deportista de alto rendimiento. O a veces, por charlar, lo cambia y me dice: usted es una deportista de alto riesgo”, relata.

En el deporte más que un refugio, Berta Fernández ha encontrado sustento económico, acompañamiento médico, superación personal, asesoría nutricional, pero sobretodo una segunda familia: el antiguo Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte.

“Uno ve el interés de ese grupo de trabajo en querer conocer la vida del deportista, saber cómo está, qué necesita, cómo se siente o qué necesita para su preparación, cómo se está sintiendo”, reconoce.

Para Berta, cada competencia es una oportunidad de ganar. “Detrás de cada competencia hay un esfuerzo de preparación muy grande, entonces permitirme ganar una medalla para el país es algo súper emocionante, eso da mucha felicidad”.

Y cada entrenamiento un paso hacia el triunfo que ya le ha dejado muy buena cosecha.

“En algún momento todo eso que hemos hecho por nosotros, por nuestro departamento (Antioquia), por nuestro país, en algún momento va a tener todos estos resultados”, indica.