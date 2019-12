María Teresa Restrepo, la colombiana que sueña con el podio en los Juegos Paralímpicos de Tokio

Aunque a sus 10 años perdió la movilidad en sus dos piernas por una bala perdida, paradójicamente, en las armas de esta disciplina encontró la victoria.

“Mi mamá me llamó para que fuera a hacerle un mandado y yo me fui. Iba al lado derecho y me dio por pasarme al lado izquierdo. En ese momento le iban a disparar a un muchacho y me tocó a mí. Lo único que yo le decía a ella en la ambulancia era que no llorara, que llamara a mis tías y les contara que yo no me iba a morir”, recuerda María Teresa Restrepo.

El ímpetu de su niñez la llevó a ver con otros ojos la vida, los de la esperanza.

“Cuando salí del hospital, al mes le dije a mi mamá: ‘me voy a estudiar’. El temor era de ella, por el rechazo de las personas hacia mí. Desde el mes que salí de la clínica me fui a estudiar y ya hasta este momento estoy luchando y demostrándole a la gente y a mi familia, sobre todo, que sí se puede”, relata la deportista.

Primero fue la natación como terapia, pero el tiro su pasión y profesión.

“Nada pasa en vano, yo digo que si Dios me dejó en esta situación y me dejó viva era porque me tenía algo y fue esto”, dice.

María Teresa es la única mujer de la selección Colombia de para tiro deportivo. Es la consentida del grupo de hombres, exmiembros de la fuerza pública que integran el resto del grupo tricolor.

“Con entrar a la selección me ha cambiado mucho la vida, no solamente a mí, sino a mi mamá, a mi sobrina, que la tengo como si fuera mi niña, nos ha cambiado la vida 100 por ciento”, resalta la atleta.

El camino de su carrera ha sido arduo y su sueño es poder conseguir su propia implementación deportiva, también seguir contando con la ayuda que ha encontrado a su paso.

“Cuando nosotros viajamos siempre tenemos el sicosocial, la nutricionista, el metodólogo, la fisioterapeuta. Para qué, pero en ese sentido sí están muy atentos al deportista”, destaca María Teresa.

Con los sueños dispuestos ahora la meta y actual propósito son los Juegos Paralímpicos de Tokio. Solo rectificar su marca en el abierto de Lima, en mayo próximo, le falta en el camino a la clasificación de la Paraolimpiada.

“Ya hemos hecho la marca tres veces, esperemos que se nos vuelva a dar para poder estar allá”, manifiesta.

Con una enorme sonrisa María Teresa reconoce que el 2019 ha sido uno de los años más gratificantes para la antioqueña que fue nominada como Atleta de las Américas, al ganar cuatro medallas de oro y una de plata, que la coronaron como la figura del Open Internacional de tiro deportivo en Cali.

Además de haber hecho historia por ser la primera en obtener una medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos en esta disciplina, que este año se compitió por primera vez.