Arley Bonilla reemplazará a Jhon Orobio en la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior

Arley Bonilla fue elegido como el atleta que reemplazará al púgil Jhon Orobio en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Junior, que se llevará a cabo este jueves, a las 7:00 p.m, en el Pascual Guerrero.

De esta manera Bonilla será el abanderado que acompañará a Valeria Cabezas en la apertura de las justas. 'El Tigre', como se le conoce al boxeador, no podrá asistir por motivos deportivos de competencia.

Bonilla es una de las cartas más fuertes que tiene Colombia en el levantamiento de pesas. El atleta caleño es el actual campeón panamericano juvenil en 109 kilogramos, en las justas que se disputaron en Guadalajara (México).

En esa ocasión levanto un total de 343 kilogramos (153 en arranque y 190 en envión).

La infancia del deportista fue complicada, "se veía mucho la droga, perdí compañeros que habían estado conmigo desde la infancia. no faltaban las malas amistades que le decías a uno 'prueba esto', pero eso no me gustaba a mí", afirmó el pesista de 19 años.

Hoy en día, Bonilla es cotero en el oriente de Cali, en donde carga 'pachas' de hasta 69 kilos. Para él esto no es solo un trabajo, sino también un entrenamiento, que lo "ha ayudado mucho en su carrera deportiva".

"Las pesas me han brindado mucha felicidad, confianza y tranquilidad. Mi familia esta orgullosa", concluyó 'La Bestia', apodo que recibió por su increíble fuerza.