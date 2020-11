¡Reflejos de gato! Cayó en mitad de la pista y esquivó milagrosamente a cinco motos

Aron Canet cayó en la mitad de la pista, donde vio a sus rivales acercarse a toda velocidad. Afortunadamente, el piloto español se levantó y evitó por centímetros ser arrollado por cinco motos.

El piloto de Moto 2 Aron Canet volvió a nacer ayer pic.twitter.com/j6z3ICLZ6w — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) November 22, 2020

“Realmente en la bajada he visto dónde estaba y he pataleado para salir y que no me pillaran. Tenía miedo de que me pasaran por encima", aseguró Aron Canet.

El incidente de Aron Canet sucedió en la jornada de clasificación, por lo que no tuvo problemas para disputar el Gran Premio de Portugal.

