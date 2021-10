Aryna Sabalenka se pierde el torneo de Indian Wells por COVID-19

La bielorrusa Aryna Sabalenka no jugará el torneo estadounidense de Indian Wells tras haber dado positivo por COVID-19, según informó la propia jugadora de 23 años en sus redes sociales.

"Desafortunadamente, he dado positivo en Indian Wells y no podré competir. Estoy aislada y me quedaré aquí hasta que los médicos me autoricen. Hasta ahora me encuentro bien, pero triste por no poder jugar este año", dijo Aryna Sabalenka.

La bielorrusa fue la primera favorita en el sorteo de partidos, después de que la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty decidiera no jugar el torneo.

Esta nueva baja supone otro duro golpe para los organizadores del torneo que se disputará del 4 al 17 de octubre tras la ausencia de Barty, de la japonesa Naomi Osaka y de la estadounidense Serena Williams en categoría femenina y del número 1 masculino el serbio Novak Djokovic.

Aryna Sabalenka ya estaba clasificada para las finales de la WTA que se disputarán a partir del 8 de noviembre en Guadalajara, México.