Asociación de jugadores de la NFL investigará acusaciones contra los Bucaneros

El portavoz de la NFL Players Association (la Asociación de jugadores de la NFL), George Atallah, anunció este jueves que el organismo investigará las acusaciones contra los Bucaneros hechas por el receptor Antonio Brown contra la negligencia médica que sufrió por del equipo de Tampa Bay.

Brown compartió horas antes un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que el entrenador de los Bucaneros, Bruce Arians, lo hizo jugar lesionado del tobillo en la semana 17 de la NFL, razón por la que se quitó la playera y el equipamiento de juego y lo arrojó al campo.

La acción sucedió el domingo en la visita de Tampa Bay a los Jets. El jugador también detalló la manera en la que fue obligado a utilizar un medicamento contra el dolor.

"Cedí a la presión de mi entrenador para jugar lesionado. A pesar del dolor, me uniformé, me inyectaron con lo que sé es un poderoso y a veces peligroso analgésico que muchas veces se ha advertido no usar por la Asociación de jugadores de la NFL".

Aunque Brown no se ha comunicado con la NFLPA, siglas en inglés de la asociación de jugadores, Atallah explicó que el organismo planea seguir el procedimiento estándar e investigar las acusaciones contra los Bucaneros y las denuncias de mala administración médica de Brown, como lo hace cada que un jugador hace tales acusaciones.

Luego de la publicación de Brown, los Buccaneers emitieron un comunicado en el que finiquitaron al receptor y explicaron que este había recibido autorización médica para estar ante los Jets.

"Los Tampa Bay Buccaneers terminan el contrato con Antonio Brown de forma inmediata. Antonio recibió tratamiento en su tobillo, fue colocado en el reporte de lesionados la semana previa al último juego, pero recibió alta médica para jugar", escribieron en la carta.

En el escrito, los Bucs compartieron sus intentos para cotejar los estudios al tobillo del jugador con los que él hizo por su cuenta.

"Hemos intentado, en varias ocasiones a lo largo de la semana, programar una evaluación de un ortopedista externo, sin embargo, Antonio no ha cumplido", dijo el equipo.

Según palabras de Brown en esas acusaciones contra los Bucaneros y su entrenador, su tobillo estaba muy lastimado y esto le causaba dolor para jugar.

"Mi lesión muestra fragmentos de huesos rotos atorados en mi tobillo, el ligamento desgarrado del hueso y pérdida de cartílago, que es muy doloroso", comentó el jugador.

Este jueves, en conferencia de prensa, Arians negó que durante el juego tuviera algún reporte sobre la dolencia de Brown.

"En ningún momento durante ese juego el jugador se acercó a un médico para hablar acerca de su tobillo. Hay protocolos durante los juegos y nunca nos notificaron algún dolor", señaló.

Según el entrenador, la molestia del receptor se debía a las pocas veces que había recibido el balón en el partido, así que fue a encararlo para que regresara al campo.