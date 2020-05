Atleta reveló la fortuna que le ofrecieron para que fuera dama de compañía

La subcampeona mundial de salto de longitud contó que la propuesta, que rechazó, le llegó por redes sociales.

La atleta rusa Darya Klishina reveló, en una entrevista para el portal Sports.ru, que hace algunos meses recibió la que podría calificar como la propuesta más extraña de su vida.

"Me ofrecieron ser 'escort'”, dijo Klishina, de 29 años, comentando sobre el mensaje que le llegó a su Instagram por parte de una persona desconocida en Estados Unidos.

Según contó, tras recibir el mensaje, no dudó en responder e inmediatamente dijo “lo siento, pero esta propuesta no me interesa”. Sin embargo, lejos de cerrar el tema, su receptor escribió “no, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos y la cantidad..."

A lo que ella nuevamente respondió “no, eso es todo, adiós”. Sin embargo, le comentaron que la suma era muy grande: “eran 200.000 dólares por mes". Entonces pensé: ‘¿realmente me vio como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?”.

Darya Klishina también aprovechó para hablar de su aparición en la revista Playboy, a la que se refirió como un error de juventud.

“Lo haces sin pensar que de alguna manera vaya a afectar a tu carrera o incluso fuera de ella. Pienso en ello como algo del pasado. Y ahora diría que no en un 200% (...)”, sostuvo.

Admitió también que cuando comenzó a trabajar con la agencia de representación IMG, de la que también hacen parte otros deportistas como Novak Djokovic y Maria Sharapova, “ellos trataron de eliminarlas. Limpiaron la gran cantidad de enlaces que llevaron a esas fotos. No hay tantas ahora como antes. Es fácil de encontrar en Rusia, pero no en el extranjero”.