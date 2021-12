Australia se une a Estados Unidos para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022

Australia tampoco enviará representantes de su gobierno a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, indicó este martes el primer ministro de ese país, Scott Morrison.

"Australia no se apartará de la firme posición en defensa de sus intereses y, obviamente, no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos", afirmó Morrison, cuyo gobierno mantiene fuertes tensiones con Pekín.

Adicionalmente, el primer ministro australiano argumentó que tomó la decisión por los "desacuerdos" con China sobre una serie de cuestiones, entre ellas las leyes australianas contra la interferencia extranjera y la reciente compra de submarinos de propulsión nuclear.

Australia sigue así los pasos de Estados Unidos, que anunció el lunes un boicot diplomático a los Juegos de Invierno de 2022, provocando la indignación de las autoridades chinas.

A pesar de esto, las decisiones de estos países no afectarán la realización de la competencia y tampoco la asistencia de los atletas australianos y estadounidenses. Cabe recordar que este evento deportivo comenzará el próximo 4 de febrero.