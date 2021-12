Ben Affleck y JLO, protagonistas de particular situación durante partido de la NBA

Hace un par de meses, Ben Affleck y JLO volvieron a unir sus vidas. Desde entonces, se les ha visto juntos en diferentes eventos y actos públicos. Precisamente, su más reciente aparición fue durante el partido entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics, por la octava jornada de la NBA.

La pareja de celebridades fue al Staples Center para ser testigo del triunfo del equipo de Lebron James, pero nunca se imaginaron que serían los protagonistas de la noche.

De hecho, en un momento del encuentro, las cámaras captaron el instante en el que Affleck miró de manera particular a James, quien no se dio cuenta de su presencia. Ante esto, López reaccionó con un particular gesto para llamar la atención del actor.

J Lo and Ben Affleck courtside at the Lakers game 🤩 pic.twitter.com/2jCP4DvfeD — Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2021

Al final, los 'Lakers' ganaron por marcador de 117-102 y ahora se ubican en la sexta posición de la Conferencia Oeste de la NBA con un registro de 13 victorias y 12 derrotas.

Su siguiente rival serán los Memphis Grizzlies. El partido se llevará a cabo este jueves desde las 8:00 p. m. (hora colombiana).