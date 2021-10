Ben Simmons no jugará el debut con los 76ers después de pelearse con Doc Rivers en un entrenamiento

La estrella de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons, fue sancionado con un partido de suspensión por el equipo el martes, lo que le impide jugar el debut de la temporada contra New Orleans.

Un comunicado de los Sixers dijo que Simmons se perdería el partido del miércoles contra los Pelicans por "conducta perjudicial para el equipo".

Los medios de comunicación estadounidenses informaron que Simmons fue suspendido poco después de un altercado con el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, que acabó con el base australiano expulsado del entrenamiento.

Se trata del último giro en la intriga que rodea a Simmons y su futuro en Filadelfia.

El jugador de 25 años, el número 1 del Draft de la NBA de 2016, informó al club en verano de que quería marcharse, aunque se presentó de nuevo a los entrenamientos la semana pasada.

El futuro de Simmons ha sido objeto de especulación desde que el equipo perdió un decisivo séptimo partido contra Atlanta en los playoffs de la temporada pasada, con la producción ofensiva de Simmons disminuyendo en el crucial, y último, cuarto.

Eso llevó al entrenador de los Sixers, Rivers, a cuestionar públicamente si Simmons podría ser un base ganador de campeonatos.

También han surgido tensiones entre Simmons y su compañero Joel Embiid, quien acusó al australiano de "faltar al respeto" a sus compañeros en unas declaraciones realizadas el mes pasado.

El martes, un Embiid claramente no impresionado cepilló la última controversia que involucra a Simmons, insistiendo en que el resto de la lista de los Sixers se centró en la preparación de la temporada por delante.

"En este momento no me importa ese hombre, honestamente. Él hace lo que quiere. Ese no es mi trabajo. Sólo estoy centrado en tratar de hacer que el equipo sea mejor, ganar algunos partidos, jugar duro cada noche, tratando de liderar a los chicos que tenemos aquí", dijo Embiid sobre Simmons.

"Estoy seguro de que ellos sienten lo mismo. Nuestra química ha sido excelente a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Así que realmente no me importa", agregó el pívot del equipo de Filadelfia.

Embiid no quiso profundizar en los motivos de la suspensión de Simmons, y añadió que tenía poco interés en intentar ayudar al australiano a reintegrarse en el vestuario.

"Fue suspendido por su conducta, así que dejaré que ustedes sean quienes lo interpreten. No sé lo que está pasando. No me importa. Al fin y al cabo, nuestro trabajo no es hacer de niñera de alguien". dijo Embiid a los periodistas.

"Nos pagan para ir a la cancha, trabajar duro y tratar de ganar algunos partidos. No nos pagan para hacer de niñeras. Ese no es nuestro trabajo", concluyó el jugador camerunés.