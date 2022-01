Bernard Tomic, en pleno partido del Abierto de Australia: "Tengo COVID, en dos días doy positivo"

Bernard Tomic, uno de los jugadores más polémicos de la ATP, volvió a protagonizar una controversia al asegurarle a la jueza de silla que estaba convencido de tener COVID-19, durante uno de los partidos clasificatorios del Abierto de Australia.

El jugador local iba un set abajo y 1-2 en el segundo parcial, contra Roman Safiulin, cuando se dirigió a la referee del encuentro.

"Estoy convencido de que tengo COVID, te digo que en los dos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú", afirmó Tomic.

El tenista, de 29 años, pasó de ser una de las grandes promesas del deporte a ser conocido por sus discutibles acciones y declaraciones. "Juego por el dinero, no amo el tenis", es una de las muchas frases que ha lanzado en los últimos años.

Tomic también puso en duda los protocolos de bioseguridad que se están llevando a cabo en el primer Grand Slam del año. "No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en las habitaciones. No hay pruebas oficiales de PCR", concluyó.

El australiano, que ganó dos veces el ATP 250 de Bogotá, terminó perdiendo el segundo set por 6-4 y el partido.