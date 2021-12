Bernie Ecclestone: "No creo que Lewis Hamilton vuelva, su decepción es demasiado grande"

Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, encendió la polémica sobre el posible retiro de Lewis Hamilton. El magnate británico, de 91, años le dio unas controversiales declaraciones, el jueves pasado, al diario suizo 'Blick'.

“No lo sé, pero no creo que vuelva. Su decepción es demasiado grande. Y de alguna manera puedes entenderlo. Ahora sería el momento de hacer frente a su sueño de convertirse en un emprendedor de la moda con siete títulos de la Copa del Mundo como Michael Schumacher”, afirmó Ecclestone.

Recordemos que el piloto de Mercedes estuvo a una vuelta de conseguir su anhelado octavo mundial, pero Max Verstappen se lo arrebató de las manos, después de un discutido final en el Gran Premio de Abu Dabi.

El británico también se refirió al mencionado desenlace de la reciente temporada. "Muchas cosas salieron mal en las últimas vueltas. El director de carrera, Masi, podría haberse ahorrado algunos problemas si hubiera detenido la carrera inmediatamente con la bandera roja después del accidente de Latifi. Entonces habría habido una superfinal entre Max y Lewis durante las últimas tres vueltas”, aseguró.

A pesar de estar en contra de la forma en la que se definió el título en el circuito de Yas Marina, Ecclestone no ocultó su admiración por Verstappen. “Quién sabe cómo los nuevos coches reposicionarán el campo. Con George Russell tendría un compañero de equipo ambicioso, del que no estoy tan convencido como muchos expertos, por cierto. Y luego no nos olvidamos de Verstappen. Con él, Hamilton finalmente ha encontrado un oponente igual después de muchos años. Max es actualmente el mejor piloto de carreras del mundo”, concluyó.