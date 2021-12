Bianca Andreescu, primera jugadora que no estará en el Abierto de Australia de 2022

Bianca Andreescu, jugadora de tenis y actual número 46 del Ranking Mundial de la WTA, anunció que no estará en el Abierto de Australia de 2022.

“Hola a todos. Los dos últimos años han sido bastante retadores para mí. Sin embargo, el 2021 fue más duro porque mi abuela se contagió de COVID-19 y estuvo unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Además, yo también me enfermé y tuve que pasar unas semanas aislada de mi familia”, fue parte del mensaje que escribió Andreescu, en su cuenta de Twitter.

A causa de esto, la tenista canadiense, de 21 años, también mencionó que no estaba sintiéndose cómoda durante sus entrenamientos y dijo: “Pensaba que tenía todo el peso del mundo sobre mis hombros y no estaba conforme conmigo (…) Quiero darme más tiempo para pensar las cosas y, por eso, no comenzaré la temporada 2022 con la gira de Australia”.

Durante su carrera deportiva, Andreescu ha disputado 216 partidos: ganó 154 y perdió 62. En total, se ha coronado campeona de tres torneos, entre los que se destaca el Abierto de Estados Unidos de 2019.