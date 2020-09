¡Histórico! Brasil anunció igualdad de pagos en selecciones femenina y masculina de fútbol

View this post on Instagram

Presidente Rogério Caboclo anunciou medidas históricas para o futebol feminino brasileiro. Conquistas importantes para todas as Guerreiras do Brasil, que lutam por um futebol cada vez melhor! Essa nova etapa será muito especial com vocês! Sejam bem-vindas, @duda_luizelli e @alinepellegrino ! Vídeo: @lesley_ribeiro #GuerreirasDoBrasil #JogaBola