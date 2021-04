¡Buena nota! Estrellas del tenis mundial, unidos contra la violencia de género

Trece tenistas de la ATP y la WTA han colaborado con la Fundación Mutua Madrileña en una nueva iniciativa de sensibilización contra la violencia de género, coincidiendo con la celebración del Mutua Madrid Open.

Naomi Osaka, Dominique Thiem, Fernando Verdasco, Elina Svitolina, Feliciano Lopez, Kiki Bertens, Pablo Carreño, Alexander Zverev, Simona Halep, Angelique Kerber, Carla Suarez, Juan Martín del Potro y Karolina Pliskova son las figuras del tenis que han participado en el vídeo de la campaña, cuya lema es 'NO'.

"Cuando se trata del maltrato solo conocemos una palabra", dice la frase que sirve como hilo argumental. "No más insultos, no más humillaciones, no más golpes", añade.

El vídeo y los elementos gráficos de los que consta la campaña serán difundidos en televisión, prensa, redes sociales en y las instalaciones de la Caja Mágica durante la celebración del torneo.

La Fundación Mutua Madrileña inició en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Trabaja con ONG que ayudan a las mujeres que la sufren y a sus hijos y también pone en marcha campañas de sensibilización contra el maltrato y de aislamiento social del maltratador.