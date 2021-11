Caleb Plant: “No le tengo ningún miedo al Canelo Álvarez”

A tres días del combate entre Caleb Plant y Saúl Álvarez, los protagonistas siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, el boxeador estadounidense estuvo presente en una conferencia de prensa en la que promocionó la pelea y también aprovechó la ocasión para dejarle algunas ‘advertencias’ al ‘Canelo’.

“No le tengo ningún miedo. Estoy listo para ganar, aunque soy consciente que no soy el favorito. Eso me motiva a hacer mejor las cosas”, aseguró Caleb Plant de 29 años.

Además, habló sobre sus habilidades en el cuadrilátero y también destacó la importancia de este combate para su carrera deportiva.

“Poseo velocidad con la que espero superar a Álvarez en todo momento, especialmente a la hora de colocar mis golpes (…) Soy consciente de la gran oportunidad que tengo de lograr la más importante victoria de mi carrera”, concluyó.

Por su parte, el ‘Canelo’ Álvarez recientemente también se refirió a este combate y dijo: "Tengo muy claro que la pelea se definirá a mi favor entre el séptimo y noveno asalto”.

Seguramente, este será uno de los enfrentamientos más memorables de este 2021.