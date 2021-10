Camila Osorio no jugará más en 2021: “Voy a descansar y a preparar el próximo año”

Camila Osorio cayó en la final del WTA 250 de Tenerife con la estadounidense Ann Li, quien se impuso con parciales 6-1 y 6-4 tras una hora y 12 minutos de partido. "Lamentablemente no se me dio el partido. Ella jugó muy bien, jugó un gran tenis y yo no me sentí al cien”, contó la colombiana.

“No jugaré los siguientes torneos. Aquí termina mi temporada. Voy a descansar y a preparar el próximo año”, dijo Camila Osorio en declaraciones publicadas por la Federación Colombiana de Tenis.

La colombiana se perderá los torneos de Cluj (Rumanía) y Linz (Austria) porque con la final del WTA 250 de Tenerife ya cumplió el objetivo que se había trazado para el final de la temporada 2021.

“El año que viene va a ser más exigente, mis metas van a ser mucho más altas. Entonces, el mayor tiempo que pueda prepararme va a ser esencial”, aseguró Camila Osorio, quien llegó a dos finales WTA en 2021, una en Bogotá (fue campeona) y la otra en Tenerife (subcampeona).

Publicidad

Camila Osorio, de 19 años, cierra el año con un gran resultado, que le permitirá ascender en el ranking de la WTA y quedar cerca del top 50 del mundo.