Camila Osorio quiere volar alto: "Sé que tengo para competirle a las más grandes”

Camila Osorio terminó la temporada 2021 con el subtítulo del WTA 250 de Tenerife, torneo en el que perdió la final con la estadounidense Ann Li. En entrevista con ‘ Blog Deportivo’ de Blu Radio habló sobre su presente y futuro.

"Este torneo lo jugué muy bien”, dijo Camila Osorio sobre el WTA 250 de Tenerife y recordó que venció a la ucraniana Elina Svitolina, número seis del mundo. “No venía de mejores resultados, me estaba preguntando por qué no me salían las cosas. No creía que le pudiera ganar”.

Sin embargo, jugó su mejor tenis y se demostró así misma que está en condiciones de desafiar a cualquiera. “La idea era entrar en las 100 primeras y poder jugar los Grand Slam, así fue. No soy top 50, pero estoy más cerca de lo que pensaba y sé que tengo para competirle a las más grandes”.

Sobre el 2022, Camila Osorio dejó claro que “no he hecho calendario, no quiero pensar en lo que tengo que defender, sino en lo que quiero ganar. Puedo apuntarle a los torneos más grandes y la idea es seguir subiendo".

La cucuteña, de 19 años y número 53 del mundo, finalizó hablando de que “quería acortar mi nombre, algunos jueces me decían que sería mucho más fácil para decirlo, que me digan María Camila me siento regañada, me gusta que me digan 'Cami'".