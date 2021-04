Camila Osorio logró el tiquete para su primera final WTA tras vencer por 6-1 y 6-2 a Harmony Tan. La cucuteña necesitó de una hora y 26 minutos para convertirse en la tercera colombiana en disputar el título de torneo bogotano, las otras dos habían sido Fabiola Zuluaga y Mariana Duque.

“Estoy muy emocionada por llegar a la final, era un sueño que tenía y ahora se hace realidad. He tenido momentos difíciles, tengo muchos sentimientos encontrados”, dijo Camila Osorio en declaraciones a ‘Win Sports’.

Camila Osorio, de 19 años, reveló que “la parte mental ha sido clave, se me vienen muchos pensamientos mientras juego, pero los he sabido manejar. He tenido paciencia para jugar”.

La cucuteña se medirá por el título a la eslovena Tamara Zidanšek, una rival con la que “he entrenado estos días y nunca la he enfrenado. Sé que va a ser un partido difícil”.

