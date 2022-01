Camila Osorio vs. Naomi Osaka: el duro escollo de la colombiana en el Abierto de Australia

Llegó la hora. En el primer día de acción del Abierto de Australia, se verá la participación de la tenista colombiana Camila Osorio en el primer Grand Slam del año. Un sueño cumplido para la cucuteña, que ya disputó los otros tres grandes, y en el que tendrá enfrente un duro escollo: la japonesa Naomi Osaka.

No será fácil el debut de Osorio en Melbourne. Osaka es la campeona defensora, especialista en pistas duras: sus cuatro títulos de Grand Slam los consiguió en Australia (2) y en Estados Unidos (2), y aunque eso es algo que tiene claro Camila, sabe también que tendrá los focos sobre ella, por lo que quiere aprovechar al máximo este partido de primera ronda.

“Estoy muy feliz de poder participar ya en la primera ronda del Australian Open. Va a ser un gran partido contra una de las mejoras jugadoras del mundo y también la campeona defensora. Creo que va a ser una gran oportunidad para mí, la voy a aprovechar al máximo para entregar lo mejor de mí y disfrutar de cada pelota”, dijo Osorio en conversación con ‘Caracol Sports’.

No será fácil, por supuesto. Este será apenas su séptimo partido en un Grand Slam pero tiene claro lo que tiene que hacer, si quiere dar un golpe en la mesa y el que sería uno de los batacazos del torneo australiano.

“Creo que las claves del partido van a estar en estar concentrada, en jugar bola a bola, en hacer lo que siempre hago que es luchar punto por punto, y estar lo más tranquila y calmada posible. Ella es una gran competidora y obviamente y tengo que mantener la cabeza todo el tiempo”, agregó la cucuteña.

A la hora del desarrollo del partido Camila considera que puede incomodar a Osaka al cambiar el ritmo de juego. “Creo que es entrar a hacer lo que siempre hago. Tratar de usar siempre mis variantes. Ella es una jugadora muy fuerte, entonces siento que tengo que cambiarle mucho los ritmos”, añadió.

La temporada de Osorio, que ocupa un lugar entre las primeras 50 tenistas del ranking, empezó un poco tarde. Se contagió de COVID-19 el pasado mes y eso hizo que tuviera que retirarse de uno de los torneos de categoría 250 de Australia, uno de los campeonatos que sirvieron de preparación a los tenistas para este Abierto de Australia.

“Creo que hice una buena preparación previa a estos torneos. Tenía la ilusión de poder participar en el 250 de acá, pero los planes de Dios son perfectos, todo pasa por algo. Lo importante es que ahora estoy bien, con salud y espero dar lo mejor de mí en este torneo (Abierto de Australia)”, dijo Camila.

Osorio tuvo un gran 2021. A estas alturas del año pasado ocupaba los puestos 180 del ranking femenino, pero sus buenos resultados en los torneos de arcilla le han permitido estar en dónde está ahora. Ganó el título en Bogotá, alcanzó las semifinales en Charleston y Belgrado, y por poco termina el año con un nuevo título: fue finalista en Tenerife.

“El 2021 me dejó cosas hermosas, y una de esas es poder entrar a jugar los torneos más grandes”, dijo Osorio al llegar a Melbourne y explicó que la sensación de jugar en los estadios más grandes del tenis mundial es de las mejores sensaciones que puede vivir.

“Lo que más me gusta es poder jugar en los estadios. Cuando tuve la oportunidad en Wimbledon, creo que esa fue una de las cosas que jamás se me va a olvidar. La primera vez que jugué en un estadio, no era el principal, pero era una cancha grande y había mucha gente, fue una sensación hermosa. Ahora voy a tener la oportunidad de jugar con Osaka en el estadio principal así que creo que va a ser muy bonito”, comentó.

Camila Osorio busca su segunda victoria sobre una Top 20 del ranking. Ya lo hizo el año pasado al vencer a Elina Svitolina en Tenerife (España), y enfrenta a Naomi Osaka, que tiene un registro de 18 victorias contra 2 derrotas en primeras rondas de Grand Slam. Esas derrotas fueron precisamente lejos de las canchas duras: en Roland Garros 2017 y Wimbledon 2019.

A falta de confirmarse el horario del partido, la primera jornada del Abierto de Australia comenzará este domingo, a las 7 de la noche, hora de Colombia.