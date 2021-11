Campeona olímpica sufrió ataque racista en Estados Unidos: "Me pidieron irme del país"

La medallista de oro olímpica estadounidense en gimnasia artística Sunisa Lee dijo en una entrevista con el medio 'Pop Sugar' que recientemente le rociaron con gas pimienta en un ataque mientras estaba con amigos en Los Ángeles.

Lee dijo en la charla que ella y sus amigos estaban esperando un viaje en Uber cuando pasó un automóvil con sus ocupantes gritando insultos y que le rociaron el brazo con esta sustancia, mientras el automóvil se alejaba a toda velocidad.

"Estaba muy molesta con el ataque, pero no había nada que pudiera hacer o controlar porque se salieron. No les hice nada, y tener la reputación, es muy difícil porque no quería hacer nada que pudiera meterme en problemas. Simplemente dejé que sucediera", dijo Lee.

Lee ganó el oro en gimnasia general femenina en los Juegos de Tokio este año, sucediendo a la campeona defensora Simone Biles después de su retiro.

La joven de 18 años, que también ganó la plata por equipos y el bronce individual en barras asimétricas en los Juegos de Tokio, aparece actualmente en el programa de competencia "Dancing With the Stars" de la televisión ABC y se ha comprometido a competir en gimnasia por la Universidad de Auburn en Alabama.

Estados Unidos experimentó un aumento en la violencia anti-asiática en 2020 según las estadísticas del FBI, y los activistas lo atribuyeron a la retórica del ex presidente Donald Trump, quien caracterizó al Covid-19 como el "virus de China".

Publicidad

En abril, la karateca olímpica estadounidense Sakura Kokumai, una japonesa estadounidense, describió haber sido atacada mientras entrenaba en un parque del sur de California por un hombre que lanzó epítetos racistas.

La campeona olímpica de snowboard de Estados Unidos, Chloe Kim, dijo en abril que recibe abusos racistas a través de las redes sociales a diario.