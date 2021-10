Campeona paralímpica de Túnez podría vender sus medallas de oro para salir de la pobreza

Uno de los países que actualmente está atravesando una delicada crisis económica es Túnez, nación que se unió a la lista negativa de deudas con dificultades y que en las últimas semanas sufrió la suspensión del parlamento y la destitución del primer ministro. Miles de ciudadanos no han podido recibir ingresos en los últimos meses y esto, también ha afectado a los deportistas.

Raouaa Tlili, paradeportista olímpica, ha sido una de las damnificadas con la situación y, de hecho, está considerando vender sus medallas obtenidas en las justas de Río 2016, para poder salir de la pobreza.

La atleta campeona de lanzamiento de peso y disco, habló con la radio tunecina 'IFM' y relató su delicada situación económica.

“No puedo trabajar y capacitarme al mismo tiempo. Cada semana, notifico al ministerio de mi asistencia a las sesiones de capacitación por escrito. No tengo otras fuentes de ingresos. Estoy en necesidad. El estado ni siquiera me felicitó por mis logros durante los Juegos Paralímpicos. Mientras hablaba con un amigo al respecto, me dijo: ‘¡Puedes vender tus medallas para superar esta situación!, algo que no quiero hacer”, comentó Tlili, ante los micrófonos de su país.

Por lo pronto, la paradeportista tendrá que seguir esperando a que el Gobierno tunecino destine fondos para pagar su salario y no tenga que seguir pasando dificultades económicas.