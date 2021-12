'Canelo' Álvarez fue retado por uno de los luchadores más temibles de la UFC

Desde que 'Canelo' Álvarez venció a Caleb Plant, y se convirtió en el primer boxeador en la historia en lograr el título del peso súper mediano, no paran de llegarle propuestas para aparecer en la cartelera de su próxima pelea. Ese fue el caso de Kamaru Usman, el mejor peleador de la UFC en el ranking libra por libra.

En una entrevista con 'DAZN', el peleador nigeriano dijo que "sería el combate más grande de la historia. Ver a los mejores libra por libra de los deportes de combate y enfrentarse. Probablemente sería el mayor evento de la historia".

Kamaru ha protagonizado 21 peleas en la UFC y cuenta con un récord de 21-0-1. Para encontrar su única derrota hay que remontarse al 2013, cuando el estadounidense José Caceres lo venció por sumisión.

Desde ese combate, acumula 19 victorias al hilo, 8 de ellas por nocaut y una por sumisión. 'La pesadilla nigeriana' ha defendido, exitosamente, su cinturón de peso wélter en cuatro oportunidades.

"Eso es algo que no me asusta. Eso es algo que me despierta por la mañana. Es algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas", añadió el luchador, de 34 años.

Cuando se le preguntó a 'Canelo' por las declaraciones de Usman, él contesto con la siguiente palabra: 'Payday' (día de paga). A pesar de que ninguno de los dos ha peleado afuera de su hábitat, la propuesta no fue descartada.

A quien le generó gracia el reto fue a Colby Covington, la más reciente víctima del nigeriano, quién, en una entrevista para la MMA, dijo: "Es probablemente la cosa más divertida que he escuchado en mi vida. Ni siquiera es creíble. Él solo está tratando de que le paguen, ya no quiere peleas duras, hombre. Quiere conseguir su gran pelea por millones de dólares y simplemente marcharse en la puesta de sol".