Canelo Álvarez le envió un mensaje a sus críticos: “la verdad me vale madres”

Canelo Álvarez, quien venció por nocaut en tres asaltos al turco Avni Yildirim, se mostró fastidiado por las críticas de “un grupito que está chingue y chingue”.

"El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad a mí me vale madres", dijo Canelo Álvarez en entrevista con DAZN.

Me vale madre lo que piense la critica - Billy Joe Saunders y GGG son algunos de los temas que tocamos con @Canelo tras su victoria en @DAZNBoxing // @ClaudiaTrejos @jessievargas_ #Canelo #CaneloYildirim pic.twitter.com/XnCXdNGY6c — Ricardo Celis (@CelisDeportes) March 1, 2021

Minutos después de terminar el pleito frente a Avni Yildirim, se anunció que el 8 de mayo el mexicano peleará con el inglés Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, en un combate de unificación de títulos.

"Es una pelea donde me va a costar en los primeros asaltos por los movimientos de Saunder que es zurdo, pero en el nivel que estoy me tengo que acoplar a todos los estilos", agregó.

De vencer a Saunders, a Canelo Álvarez solo le quedaría derrotar al estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, para reunir todos los cinturones del peso supermedio. Esa pelea podría celebrarse en el mes de septiembre.

Canelo Álvarez llegó a 55 victorias, 36 por nocaut, con una derrota y dos empates.