Carlos Alcaraz, golpeado antes de la Copa Davis: dio positivo para COVID y se perderá el torneo

Carlos Alcaraz, integrante del equipo español de la Copa Davis, ha dado positivo por covid-19, tras los análisis realizados por la organización de las Finales de la Copa Davis que se disputan en Madrid, Innsbruck y Turín.

La Real Federación Española de Tenis y la organización del torneo comunicaron que un integrante de la selección española resultó positivo.

"Tras recibir el resultado de los test que realiza la organización se ha activado el plan de respuesta sanitaria en coordinación con el jefe médico independiente de la competición", indica el comunicado de la RFET.

Carlos Alcaraz, minutos después, confirmaba que él era el integrante del equipo español que ha dado positivo.

"Hola a todos. Quería comunicar que he dado positivo en Covid 19, lo cual me impedirá jugar la Copa Davis que tanta ilusión me hacía. El sábado que nos concentramos por primera vez con el equipo me hice una PRC y di negativo y cada dos días test de antígenos y todos negativos", indicó en Instagram el jugador español.

"Estoy triste por la manera que me pierdo un torneo tan importante y súper especial para mí como es la Copa Davis. Me hacía muchísima ilusión poder jugar y representar a mi país en Madrid, delante de mi gente", asume Alcaraz, por primera vez convocado por el equipo español.

"A veces las cosas no suceden como uno quiere y hay que sobreponerse. Es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esta situación y salir reforzado", señala Carlos Alcaraz que añadió que se encuentra en buen estado con síntomas muy leves.

"De momento me encuentro muy bien, con síntomas muy leves y veremos a ver como va progresando. Muchísimo ánimo a todo el equipo. Estaré animando y viendo la eliminatoria por televisión. Gracias a todos por el apoyo", concluye el tenista español.

Carlos Alcaraz permanecerá aislado bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos de la Federación Española.

El resto de integrantes de la delegación española se ha sometido a un nuevo test de PCR.