Carlos Alcaraz y el balance de su primera temporada: "He crecido mucho durante este año"

Carlos Alcaraz cumplió un sueño al ser convocado para el equipo español de Copa Davis que desde el próximo jueves y hasta el domingo 5 de diciembre disputará la fase final, el colofón al gran año de un jugador que ha tenido una progresión meteórica.

Alcaraz, de 18 años, reconoce que todo lo vivido a lo largo de 2021 le ha hecho madurar y crecer, y que no esperaba ser convocado tan pronto para disputar esta competición.

"No lo esperaba para nada. Ha sido un año muy, muy bueno para mí, he crecido mucho durante este año.. pero ha sido eso! solo un año, y no me esperaba para nada crecer tan rápido, madurar tan rápido y por supuesto, entrar en el equipo de Copa Davis tan rápido. Me he sorprendido a mí mismo", señaló el tenista español a la organización del torneo.

Alcaraz está deseando que la competición arranque. Las experiencias vividas por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, tres veces campeón, acentúan el interés de la gran revelación del tenis español.

"Sí, Juan Carlos me ha contado anécdotas de cuando él jugaba Copa Davis, de esos grandes momentos… y otra de las razones por las que me hacía ilusión jugar la Davis es por las anécdotas que me contaba Juan Carlos. Pensaba: “me muero de ganas de vivir una experiencia así”", desveló Alcaraz.

"Ferrero me ha dicho en varias ocasiones que vaya a disfrutar, que no piense en nada más. Va a ser difícil jugar porque aunque el público esté de tu parte y te esté animando, los nervios te pueden jugar una mala pasada. Me ha dicho que vaya tranquilo, sin presión, y que intente disfrutar", dijo el jugador español.

El equipo español se concentra este sábado en Madrid para ultimar su preparación para la Copa Davis. Para Alcaraz formar parte del combinado de España es poder cumplir un sueño que tenía desde niño.

"La verdad es que significa mucho poder a representar a España en la Copa Davis por primera vez. Cuando me lo dijo el capitán no me lo creía. Era un sueño que tenía desde niño y poder cumplirlo con 18 años es súper bonito y súper especial", reconoció Alcaraz, que acumula recuerdos de momentos históricos en la Copa Davis.

"Estoy seguro de que previamente yo había visto eliminatorias muy importantes y espectaculares, pero la que me marcó fue la que vi en directo, el España-Alemania, aquel partido de David Ferrer contra Philipp Kohlschreiber en la plaza de toros de Valencia", recordó.

"Desde que entré y vi el ambiente… ¡me dieron muchas ganas de estar ahí! De estar animando con el equipo, aprendiendo con todos. Pensé algún día lo conseguiré seguro", señaló Carlos Alcaraz, que confía en aprender de la experiencia que empezará a vivir en los próximos días.

"Muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista. Todos mis compañeros son grandes profesionales, y también lo es Sergi Bruguera. Espero poder aprender de ellos en todos los ámbitos", dijo.

España tiene como primeros rivales a Rusia y a Ecuador en la fase de grupos.

"Va a ser un reto difícil ya que solo se clasifica el mejor del grupo para cuartos y solo algunos segundos. Todas las eliminatorias hay que jugarlas. Rusia tiene un equipazo, pero yo confío mucho en el equipo español, en los jugadores que tenemos, y creo que tenemos grandes opciones de hacer algo grande en la Copa Davis", afirmó Alcaraz.