En boxeo, Carlos Utria ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

Este miércoles, Colombia volvió a dejar la bandera en lo más alto del podio del Coliseo municipal de Buga, donde se desarrolló el boxeo en los Juegos Panamericanos Junior 2021.

El colombiano Carlos Utria se colgó la medalla de oro, luego de quedarse con el combate en la final frente a Hebert Bandeira Soares. Por decisión unánime, el pugilista de Soplaviento, Bolívar, se quedó con el combate contra el brasileño.

Tras la pelea, Carlos Utria se mostró muy emocionado por lo conseguido y así lo reflejó en declaraciones ofrecidas a ‘Panam Sports’.

“Quiero agradecerle a la gente de mi país y a mis entrenadores, sobre todo a mi padre, que siempre me ha apoyado, siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Estoy orgulloso con mi trabajo y agradecido por los que me apoyan. A pesar de que mi familia no pudo asistir, los llevo siempre en mi corazón”, dijo el boxeador nacional.

En la misma velada, Jhon Orobio se quedó con el bronce en los 57 kgs. Con la misma suerte contó Yefferson Belalcázar en los 69 kilogramos.