Cerca de 200 deportistas se dieron cita en el Campeonato Nacional sub-13 y sub-15 de judo

Más de 200 deportistas de diferentes ligas del país acudieron al Campeonato Nacional sub-13 y sub-15 de judo, que se disputó en dos áreas las ubicadas en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

En la cita participaron 67 deportistas del (PAD Judo) Proyecto Avanzado de Desarrollo del Ministerio del Deporte. 26 de ellos hacen parte de la Selección Colombia PAD.

Algunos de los que lograron medalla de oro en el Campeonato Nacional fueron Samuel Millán (VAL), Zharick Gómez (QUIN), María Camila Restrepo (RIS), Leonardo Salcedo (BOG) y Franklin Rodríguez (CES), quienes mostraron su felicidad y agradecimiento con el PAD Judo por el acompañamiento, la realización de concentraciones y todo el material deportivo (judogi, maletín, ropa de presentación, etc).

“Fueron bastante guerreados los combates, nada fácil, pero gracias al apoyo constante de mis familiares y el entrenamiento realizado fue que conseguí esta medalla. Hace poco estuve en un campamento de mayores y eso me ayudó mucho para esta victoria. El PAD Judo hace todo para que estemos bien, para que podamos mejorar como deportistas y como personas en este deporte tan bonito como el judo”, expresó Leonardo Salcedo, campeón en los +58 kg con Bogotá.

Entre lágrimas y una felicidad que lo invadía, Samuel Millán (+42 kg), agradeció a su familia, en especial a sus padres y a su abuelo, de quien portaba una camándula. “La fuerza que ellos me brindaron fue lo que me motivó a ganar. Esta medalla es muy importante para todos, nos costó sangre, sudor y esfuerzo. Le agradezco mucho a mi entrenador, sueño con que todos, mis papás y mi entrenador siempre estén felices. El PAD Judo me ha dado mucha confianza, saber que hago parte de la Selección Colombia es una alegría enorme y les agradezco mucho por haberme elegido, ahora espero poder estar en el Panamericano de República Dominicana”.

Los 67 deportistas que hacen parte de la familia PAD Judo y que participaron en el Campeonato Nacional, ocuparon los siguientes lugares: Oro: 13, Plata: 14, Bronce: 17, 5to: 14, 7mo: 5 y 9no: 3.