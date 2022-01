Chris Evert, ganadora de 18 Grand Slams, anunció que le diagnosticaron cáncer de ovario

La extenista Chris Evert, dieciocho veces campeona de Grand Slam, informó este viernes que le diagnosticaron cáncer de ovario y dijo que decidió compartir la noticia con la esperanza de ayudar a otros.

"Quería compartir mi diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 1, como una forma de ayudar a otros", escribió Evert en un comunicado publicado en Twitter.

"Me siento muy afortunada de que lo hayan detectado temprano y espero resultados positivos de mi plan de quimioterapia. Gracias a todos ustedes por respetar mi necesidad de concentrarme en mi plan de salud y tratamiento. Me verán aparecer desde casa en ocasiones durante la cobertura de 'ESPN' del Abierto de Australia", añadió.

Evert, de 67 años, amplió su diagnóstico en un artículo publicado en el sitio web de 'ESPN' que señaló que, en muchos casos, el cáncer de ovario no se detecta hasta que se encuentra en una fase posterior y menos tratable.

La hermana menor de Evert, Jeanne Evert Dubin, murió de la misma enfermedad en febrero de 2020 a la edad de 62 años.

En octubre, Evert descubrió a través de pruebas genéticas mejoradas que ella también estaba en riesgo y su cáncer fue diagnosticado en diciembre después de someterse a una histerectomía preventiva, según su artículo en 'ESPN'.

Comenzó la primera de seis rondas planificadas de quimioterapia y no se ha detectado cáncer en ninguna otra parte de su cuerpo.

"He vivido una vida muy encantada", señaló Evert. "Ahora tengo algunos desafíos por delante. Pero me consuela saber que la quimioterapia es para asegurar que el cáncer no regrese".

Evert fue una figura dominante en el tenis femenino en la década de 1970, ganó 157 títulos individuales de la WTA y alcanzó al menos las semifinales en 52 de los 56 torneos de Grand Slam en los que participó.

Su revés a dos manos y su precisión despiadada desde la línea de base influyeron en generaciones de jugadoras.

Su rivalidad con Martina Navratilova, que se extiende desde 1973 hasta 1988 e incluye 14 enfrentamientos en finales de Grand Slam, es una de las más grandes en la historia del deporte.

Desde que se retiró, Evert ha trabajado como comentarista de televisión y también ha sido mentora de jóvenes jugadoras talentosas que navegan las primeras etapas de sus carreras en la WTA.