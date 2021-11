Christian Lohsen, peleador de MMA, perdió testículo luego de recibir un rodillazo

Probablemente, los luchadores y peleadores sean los deportistas con mayor tendencia a sufrir inusuales lesiones debido a su actividad deportiva.

Y en esta ocasión, el caso de Christian Lohsen es un ejemplo de esto, pues este peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia debido a una lesión que tuvo en uno de sus testículos.

“Durante un entrenamiento recibí un rodillazo que impacto uno de mis testículos. Esto generó que me tuvieran que realizar una operación de emergencia para extraérmelo”, escribió Lohsen en un ‘post’ que realizó en su cuenta de Instagram.

A pesar de lo sucedido, este peleador de MMA aclaró que el procedimiento no le impediría tener hijos y comentó: “El doctor me dijo que no perderé la producción de testosterona y podré tener hijos. Eso sí, las cosas se complicarían un poco si llegó a perder mi otro testículo”.

Publicidad

Finalmente, Lohsen le agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo y comentó que ahora empezará con su proceso de recuperación.