Agredió brutalmente a un ciclista y luego sorprendió con la justificación que dio

Un conductor agredió brutalmente a un ciclista ante la mirada de varios espectadores que gritaban: “lo va a matar”. Raúl Márquez (deportista) y Julio César Rodríguez (agresor) hablaron de lo sucedido.

"Este tío viene y me abre la puerta y me da con la mano como para sacarme del coche. Al quitarse él los zapatos fue cuando ya le metí un piñazo en la cara. En el suelo sí, ahí me ensañé un poco. Le di cinco o seis seguido. Le metí una inflada de hostias”, contó Julio César Rodríguez en entrevista con ‘Deportes Cuatro’.

El agresor no se mostró arrepentido por lo sucedido y dejó claro que “si tengo que pagar, le pago. A la península se va calentito”.

Por su parte, Raúl Márquez contó que no recuerda nada después del golpe que recibió porque “me dio con un anillo bastante contundente. Me dijeron 'menos mal que llevas el casco si no te hubiera matado'".

