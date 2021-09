Alberto Contador habló de la posible llegada de Egan Bernal a Movistar: “Dudo que suceda”

Alberto Contador no cree que Egan Bernal esté pensando en fichar con el Movistar Team. "No sabía, pero dudo que suceda porque, ¿con qué líder se queda Ineos?", dijo en entrevista con ‘A Diario de Marca’.

Por otro lado, el campeón de Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España aseguró que lo que sucedió con Miguel Ángel López “nunca lo había vivido”.

“Estaba cubriendo la Vuelta a España y me puse a preguntar al equipo y nos dijeron que se bajó, que no quería seguir. Luego vimos la versión del corredor, estaban diciendo una dirección que no compartía, la de no tirar cuando él estaba peleando por el tercer puesto; por ese lado entiendo que no le gustara. Cuando tú firmas el contrato, tienes una cláusula en la que tienes que seguir las órdenes del equipo. Para la rescisión del contrato supongo que se habrán acogido a esa cláusula", declaró Alberto Contador el final de la era de Miguel Ángel López en el Movistar.