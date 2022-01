Alejandro Osorio, el nuevo ciclista colombiano en el WorldTour: "Es un sueño cumplido"

Para el 2022, Colombia tendrá 20 ciclistas en la máxima categoría en la modalidad de ruta. Alejandro Osorio será uno de los dos que desde esta temporada serán una novedad dentro de las escuadras del WorldTour. El antioqueño integrará el Bahrain y está junto a su compatriota Santiago Buitrago.

Por esto, en 'Caracol Sports' hablamos con él, para saber cómo será esta nueva etapa en su carrera. "Todavía no me las creo. Veo las fotos que me toman en el equipo para ver si sí soy yo el que va con el uniforme. Es un sueño cumplido, definitivamente", indicó el pedalista de 23 años.

En el 2018, Osorio se quedó con una etapa en el Giro de Italia Sub-23, vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Sus habilidades están en la montaña y puede ser pieza clave para el equipo asiático.

"El Bahrain-Victorious ha demostrado que es uno de los mejores equipos del mundo, el año pasado lo demostró en la temporada. Me gusta mucho el estilo de la escuadra", agregó Alejandro Osorio.

Osorio empezará su temporada compitiendo en el Campeonato Nacional de Ruta, de Risaralda. Además, estará en la Strade Bianche y posiblemente la Vuelta a España sea su primera Gran Vuelta.