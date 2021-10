Alejandro Valverde anunció que la temporada 2022 será su última como ciclista profesional

Alejandro Valverde, oriundo de la ciudad espa帽ol de Murcia y ganador de 130 etapas y competencias de ciclismo, anunci贸 que se retirar谩 tras la temporada 2022.

Las declaraciones del ciclista de 41 a帽os llegaron por medio de una entrevista que concedi贸 a la emisora espa帽ola 鈥楻NE鈥.

鈥Puedo decir con toda plenitud que ser谩 el 煤ltimo a帽o. Aunque me sienta bien, ya no tiene sentido alargarlo m谩s porque prefiero retirarme estando a un buen nivel鈥, asegur贸 Alejandro Valverde, quien debut贸 en 2002.

Adicionalmente, este ciclista espa帽ol habl贸 sobre lo que har谩 tras su retiro y no descart贸 trabajar para el Movistar Team.

鈥Voy a disfrutar con mi familia y seguir茅 entrenando aunque ya no compita. De momento, me quedan dos a帽os m谩s de contrato, pero todav铆a no hemos definido cu谩l ser谩 mi nuevo rol en el equipo. Seguro, ayudar茅 en todo lo que se pueda鈥, concluy贸.

Durante su carrera deportiva, Alejandro Valverde hizo parte del equipo Kelme, Illes, Caisse y Movistar Team. Precisamente, en esta escuadra fue compa帽ero del Nairo Quintana, quien permaneci贸 durante ocho a帽os en el equipo espa帽ol.