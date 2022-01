Alejandro Valverde y sus palabras sobre su retiro: "Me quiero despedir agradecido al ciclismo"

Alejandro Valverde, ciclista de Movistar, declaró este jueves que su última temporada como profesional la afronta con el objetivo de "disfrutar" y también con la intención de despedirse corriendo con público y sintiéndose "agradecido al ciclismo" por todo lo que le ha dado.

A sus 41 años -42 en abril- Alejandro Valverde afronta su última temporada como ciclista. Lo hace con un extenso palmarés que incluye 130 victorias, un primer puesto en la Vuelta a España (2009), podios en el Tour de Francia (3º en 2015) y en el Giro de Italia (3º en 2016) y un oro en el Mundial de Innsbruck (2018).

"Me quiero despedir agradecido al ciclismo, en general, y a mi equipo, por todos estos años tan bonitos, pero sobre todo quiero que me acompañe la salud y las lesiones y pueda correr con público. Con eso me quedaría muy contento para cerrar una trayectoria tan bonita en este deporte", dijo Valverde, durante la presentación del equipo Movistar para esta temporada.

El ciclista murciano, uno de los más veteranos del pelotón internacional, fue posponiendo la decisión de su retirada al encontrarse "bien para seguir compitiendo".

"Las sensaciones no son diferentes, siguen siendo buenas, y por eso decidí dar un año más y retirarme corriendo con público, ese que te arropa en las subidas, en las llegadas y nos da mucha fuerza y energía", confesó.

"Era una pena retirarme sin público así que ahora espero que podamos tener un año más normal y disfrutarlo al cien por cien en cada carrera", dijo Valverde, que tiene previsto correr el Giro de Italia y la Vuelta a España.

"Queda mucho año por delante y el Mundial sería bonito correrlo si todo va bien", subrayó.

Valverde debutó como profesional en 2002 en Kelme-Costa Blanca y tres años después, en 2005, se incorporó al equipo que dirige Eusebio Unzue, por aquel entonces denominado Illes Balears-Caisse d'Epargne.

"Quiero ser recordado como un gran ciclista, que ha dado todo por este deporte, y que ha disfrutado mucho. Más que por las victorias, que están ahí, me gustaría que el aficionado me recuerde con una gran persona que ha dado todo sobre la bicicleta", concluyó.