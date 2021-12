Allan Peiper, director del UAE Emirates, deja su cargo para luchar contra el cáncer que lo aqueja

El australiano Allan Peiper, director del UAE Emirates, dejará sus funciones en el equipo del World Tour para centrarse en su lucha contra el cáncer, enfermedad que le ha supuesto "un gran precio mental y físico".

Peiper se retiró de su puesto de director deportivo después de la París-Roubaix de 2021 para centrar su atención en sus continuas batallas de salud. También se esperaba su regreso, pero el técnico de 61 años ha decidido volcarse ahora "en la vida hogareña después de tres maravillosos años con el equipo".

“El tratamiento contra el cáncer al que me he sometido en los últimos seis años me ha cobrado un gran precio mental y físicamente. Tanto es así que no siento en este momento que pueda hacer el trabajo como quiero", explicó.

Peiper agradeció al equipo que lo acogiera "sabiendo que había estado enfermo y, sin embargo, me ofreció todas las oportunidades, un inmenso apoyo y comprensión por lo que estoy profundamente agradecido".

Peiper se unió al equipo emiratí en 2019 y ha desempeñado un papel importante en los éxitos del equipo, incluidas dos victorias en el Tour de Francia con el esloveno Tadej Pogacar.

El director del equipo y director ejecutivo del UAE, Mauro Gianetti, expresó su gratitud a Peiper.

“Aunque está dando un paso atrás, Allan siempre será un miembro de nuestro equipo. En estos tres años todos hemos aprendido mucho de él. Su profesionalismo, compromiso y conocimiento han sido invaluables para el equipo y todos estamos muy agradecidos por lo que ha hecho".