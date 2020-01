El ciclista Fernando Gaviria le coquetea al 2020 para que sea su mejor año

El colombiano afirma estar feliz con grupo de corredores que ha conformado su equipo, el Team Emirates. Su primera prueba internacional es en Argentina.

Aunque el comienzo de temporada que para Fernando Gaviria inició con entrenamientos desde diciembre trajo cambios de año nuevo.

“Los colores del equipo no cambiaron mucho, entonces van a seguir siendo muy iguales, nos van a seguir reconociendo, es bonito que los mantengamos”, dijo sobre el cambio en su vestimenta.

El antioqueño celebra que no solo el uniforme sea la novedad, también el nuevo viento que se le inyectará al equipo con la confirmación de la llegada de Maximiliano Richeze al Team Emirates.

“Richeze, todos sabemos, no era una sorpresa, era una pieza fundamental, para mí, más que todo, porque en las etapas de montaña también me da una mano, me hacía controlarme, me hacía guardar fuerzas para las etapas que debíamos disputar y bueno, estamos muy contentos de tenerlo de nuevo en el equipo”, dijo el velocista.

Claro es el panorama para el 2020 con su equipo, integrado por grandes figuras del ciclismo mundial como el italiano Fabio Aru, el esloveno Tadej Pogacar, el noruego Alexander Kristof y su compatriota Sergio Luis Henao, entre otros. Las metas ya están proyectadas y los sueños visualizados.

Para el inicio de 2020, el ciclista colombiano debutará en la vuelta a San Juan en Argentina, para luego participar en el Tour de Abu Dabhi y avanzar a las competencias en territorio europeo, donde espera dar los primeros pedalazos en la Tirreno Adriático y todas las clásicas hasta la París Rubé.