Fabio Aru entrenó en el oriente antioqueño y de paso se deleitó con las delicias colombianas

El ciclista italiano estuvo acompañado de su compañero Sergio Luis Henao, quien lo recompensó con pandebono.

“Me traje a uno de los grandes para que la gente lo disfrute y yo creo que es un privilegio para ellos y para Fabio, que sienta el cariño y como lo quieren los colombianos también”, expresó Henao.

En el punto de partida, a rueda, el italiano y los aficionados esperaban con ansias el inicio del exigente recorrido con destino a La Unión y El Retiro, oriente de Antioquia.

“Me gusta, me gusta mucho, el clima, mucho aficionados y me encanta, en casa me entraba con 2-3 grados y a 300 metros, aquí me entreno a más de dos mil con 20 grados. Está perfecto para preparar la temporada”, contó el ciclista europeo.

“Es un honor estar ahí a rueda de ellos, ver la humildad que ellos tienen, estar donde están y estar acá con nosotros compartiendo un rato”, expresó Leidy Johana Sánchez Ramírez, ciclista aficionada.

Junto a ellos estuvo Andrés Ardila, ganador del Giro de Italia Juvenil en 2019, que comenzó el año estrenando el maillot del Emiratos y aprendiendo de los grandes.

“Aún estoy muy joven ellos, ya tienen mucho recorrido en este deporte y bueno siempre con calma paso a paso y que las cosas se van dando a su medida”, manifestó Ardila.

Luego de más de dos horas de recorrido hacia la recompensa, el pandebono, los comentarios del italiano dejaron bien parada las delicias colombianas.

Aru, Henao y Ardila preparan su pretemporada en el oriente antioqueño, los tres con la meta próxima clara, el Tour Colombia que se vivirá del 11 al 16 de febrero y se correrá por las vías de Cundinamarca y Boyacá.